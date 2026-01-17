flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

2 francos 1870 A "Tipo 1866-1870" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 2 francos 1870 A "Tipo 1866-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 2 francos 1870 A "Tipo 1866-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: Schulman b.v.

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso10 g
  • Plata pura (0,2894 oz) 9 g
  • Diámetro27 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC3,187,168

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal2 francos
  • Año1870
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:230 USD
Gráfico de ventas en subastas 2 francos 1870 A "Tipo 1866-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (29)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 2 francos de 1870 con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 323 vendido en la subasta JEAN VINCHON NUMISMATIQUE por EUR 5100. La subasta tuvo lugar el 21 de mayo de 2025.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 2 francos 1870 A en subasta MDC Monaco - 9 de noviembre de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha9 de noviembre de 2025
ConservaciónMS62 NGC
Precio
255 $
Precio en la divisa de la subasta 220 EUR
Francia 2 francos 1870 A en subasta Leu - 10 de julio de 2025
VendedorLeu
Fecha10 de julio de 2025
ConservaciónXF
Precio
44 $
Precio en la divisa de la subasta 35 CHF
Francia 2 francos 1870 A en subasta Pesek Auctions - 10 de marzo de 2025
Francia 2 francos 1870 A en subasta Pesek Auctions - 10 de marzo de 2025
VendedorPesek Auctions
Fecha10 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1870 A en subasta Aureo & Calicó - 16 de octubre de 2024
VendedorAureo & Calicó
Fecha16 de octubre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1870 A en subasta Katz - 14 de abril de 2024
VendedorKatz
Fecha14 de abril de 2024
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1870 A en subasta VINCHON - 7 de diciembre de 2023
VendedorVINCHON
Fecha7 de diciembre de 2023
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1870 A en subasta Schulman - 19 de octubre de 2023
VendedorSchulman
Fecha19 de octubre de 2023
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Francia 2 francos 1870 A en subasta Auction World - 15 de octubre de 2023
VendedorAuction World
Fecha15 de octubre de 2023
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1870 A en subasta Heritage - 24 de agosto de 2023
VendedorHeritage
Fecha24 de agosto de 2023
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1870 A en subasta Heritage - 24 de agosto de 2023
Francia 2 francos 1870 A en subasta Heritage - 24 de agosto de 2023
VendedorHeritage
Fecha24 de agosto de 2023
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1870 A en subasta Schulman - 6 de abril de 2023
VendedorSchulman
Fecha6 de abril de 2023
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Francia 2 francos 1870 A en subasta Schulman - 15 de diciembre de 2022
VendedorSchulman
Fecha15 de diciembre de 2022
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Francia 2 francos 1870 A en subasta TimeLine Auctions - 10 de septiembre de 2022
VendedorTimeLine Auctions
Fecha10 de septiembre de 2022
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1870 A en subasta Heritage - 7 de mayo de 2022
Francia 2 francos 1870 A en subasta Heritage - 7 de mayo de 2022
VendedorHeritage
Fecha7 de mayo de 2022
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1870 A en subasta Heritage - 7 de mayo de 2022
VendedorHeritage
Fecha7 de mayo de 2022
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1870 A en subasta Pruvost - 23 de enero de 2022
VendedorPruvost
Fecha23 de enero de 2022
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1870 A en subasta GINZA - 20 de noviembre de 2021
VendedorGINZA
Fecha20 de noviembre de 2021
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1870 A en subasta iNumis - 9 de marzo de 2021
VendedoriNumis
Fecha9 de marzo de 2021
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1870 A en subasta Katz - 30 de noviembre de 2019
VendedorKatz
Fecha30 de noviembre de 2019
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1870 A en subasta iNumis - 8 de octubre de 2019
VendedoriNumis
Fecha8 de octubre de 2019
ConservaciónVF
Precio
Francia 2 francos 1870 A en subasta Heritage - 16 de enero de 2019
Francia 2 francos 1870 A en subasta Heritage - 16 de enero de 2019
VendedorHeritage
Fecha16 de enero de 2019
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 2 francos del 1870. A?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 2 francos del 1870. A es de 230 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 2 francos del 1870 con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 2 francos del 1870 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 2 francos del 1870. A?

Para vender 2 francos del 1870, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de FranciaCatálogo de monedas de Napoleón III BonaparteMonedas de Francia en 1870Todas monedas francesasfrancesas de plata monedas francesas monedas con valor nominal 2 francosSubastas numismáticas