2 francos 1869 A "Tipo 1866-1870" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 2 francos 1869 A "Tipo 1866-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 2 francos 1869 A "Tipo 1866-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: Katz Auction

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso10 g
  • Plata pura (0,2894 oz) 9 g
  • Diámetro27 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC1,104,428

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal2 francos
  • Año1869
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:850 USD
Gráfico de ventas en subastas 2 francos 1869 A "Tipo 1866-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (47)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 2 francos de 1869 con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 33486 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 2880. La subasta tuvo lugar el 16 de enero de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 2 francos 1869 A en subasta Katz - 4 de enero de 2026
VendedorKatz
Fecha4 de enero de 2026
ConservaciónVF
Precio
16 $
Precio en la divisa de la subasta 14 EUR
Francia 2 francos 1869 A en subasta Russiancoin - 4 de diciembre de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha4 de diciembre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 2 francos 1869 A en subasta Russiancoin - 9 de octubre de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha9 de octubre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 2 francos 1869 A en subasta Münzen Gut-Lynt - 5 de octubre de 2025
VendedorMünzen Gut-Lynt
Fecha5 de octubre de 2025
ConservaciónXF
Precio
40 $
Precio en la divisa de la subasta 34 EUR
Francia 2 francos 1869 A en subasta Russiancoin - 4 de septiembre de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha4 de septiembre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 2 francos 1869 A en subasta Rio de la Plata - 14 de marzo de 2025
VendedorRio de la Plata
Fecha14 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1869 A en subasta Rio de la Plata - 14 de marzo de 2025
VendedorRio de la Plata
Fecha14 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1869 A en subasta CHS Basel Numismatics - 12 de febrero de 2025
VendedorCHS Basel Numismatics
Fecha12 de febrero de 2025
ConservaciónVF
Precio
Francia 2 francos 1869 A en subasta Aureo & Calicó - 11 de diciembre de 2024
VendedorAureo & Calicó
Fecha11 de diciembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1869 A en subasta CHS Basel Numismatics - 4 de diciembre de 2024
VendedorCHS Basel Numismatics
Fecha4 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Francia 2 francos 1869 A en subasta Pruvost - 20 de abril de 2024
VendedorPruvost
Fecha20 de abril de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1869 A en subasta Katz - 14 de abril de 2024
VendedorKatz
Fecha14 de abril de 2024
ConservaciónMS65 ННР
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1869 A en subasta Heritage - 18 de enero de 2024
Francia 2 francos 1869 A en subasta Heritage - 18 de enero de 2024
VendedorHeritage
Fecha18 de enero de 2024
ConservaciónMS67 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1869 A en subasta Heritage - 18 de enero de 2024
VendedorHeritage
Fecha18 de enero de 2024
ConservaciónMS67 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1869 A en subasta Höhn - 11 de noviembre de 2023
VendedorHöhn
Fecha11 de noviembre de 2023
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1869 A en subasta Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 21 de septiembre de 2023
VendedorMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Fecha21 de septiembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1869 A en subasta Heritage - 11 de junio de 2023
VendedorHeritage
Fecha11 de junio de 2023
ConservaciónMS66 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1869 A en subasta Heritage - 11 de junio de 2023
Francia 2 francos 1869 A en subasta Heritage - 11 de junio de 2023
VendedorHeritage
Fecha11 de junio de 2023
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1869 A en subasta Münzenonline - 28 de abril de 2023
VendedorMünzenonline
Fecha28 de abril de 2023
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
Francia 2 francos 1869 A en subasta Katz - 6 de abril de 2023
VendedorKatz
Fecha6 de abril de 2023
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1869 A en subasta Coinhouse - 18 de diciembre de 2022
VendedorCoinhouse
Fecha18 de diciembre de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 2 francos del 1869. A?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 2 francos del 1869. A es de 850 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 2 francos del 1869 con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 2 francos del 1869 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 2 francos del 1869. A?

Para vender 2 francos del 1869, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

