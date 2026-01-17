flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

2 francos 1868 A "Tipo 1866-1870" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 2 francos 1868 A "Tipo 1866-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 2 francos 1868 A "Tipo 1866-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: MDC Monaco

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso10 g
  • Plata pura (0,2894 oz) 9 g
  • Diámetro27 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC3,762,479

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal2 francos
  • Año1868
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:150 USD
Gráfico de ventas en subastas 2 francos 1868 A "Tipo 1866-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (60)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 2 francos de 1868 con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 26703 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 764. La subasta tuvo lugar el 18 de abril de 2013.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 2 francos 1868 A en subasta Russiancoin - 8 de enero de 2026
VendedorRussiancoin
Fecha8 de enero de 2026
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 2 francos 1868 A en subasta Casa de Subastas de Madrid - 14 de noviembre de 2025
VendedorCasa de Subastas de Madrid
Fecha14 de noviembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
76 $
Precio en la divisa de la subasta 65 EUR
Francia 2 francos 1868 A en subasta Ghiglione - 5 de abril de 2025
VendedorGhiglione
Fecha5 de abril de 2025
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1868 A en subasta Stack's - 25 de febrero de 2025
Francia 2 francos 1868 A en subasta Stack's - 25 de febrero de 2025
VendedorStack's
Fecha25 de febrero de 2025
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
140 $
Precio en la divisa de la subasta 140 USD
Francia 2 francos 1868 A en subasta CHS Basel Numismatics - 12 de febrero de 2025
VendedorCHS Basel Numismatics
Fecha12 de febrero de 2025
ConservaciónAU
Precio
Francia 2 francos 1868 A en subasta NumisCorner - 6 de diciembre de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha6 de diciembre de 2024
ConservaciónMS60
Precio
Francia 2 francos 1868 A en subasta CHS Basel Numismatics - 4 de diciembre de 2024
VendedorCHS Basel Numismatics
Fecha4 de diciembre de 2024
ConservaciónAU
Precio
Francia 2 francos 1868 A en subasta Münzen Gut-Lynt - 1 de diciembre de 2024
VendedorMünzen Gut-Lynt
Fecha1 de diciembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1868 A en subasta Katz - 21 de noviembre de 2024
VendedorKatz
Fecha21 de noviembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1868 A en subasta Aureo & Calicó - 16 de octubre de 2024
VendedorAureo & Calicó
Fecha16 de octubre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1868 A en subasta CHS Basel Numismatics - 10 de septiembre de 2024
VendedorCHS Basel Numismatics
Fecha10 de septiembre de 2024
ConservaciónAU
Precio
Francia 2 francos 1868 A en subasta CHS Basel Numismatics - 6 de junio de 2024
VendedorCHS Basel Numismatics
Fecha6 de junio de 2024
ConservaciónAU
Precio
Francia 2 francos 1868 A en subasta CHS Basel Numismatics - 9 de abril de 2024
VendedorCHS Basel Numismatics
Fecha9 de abril de 2024
ConservaciónAU
Precio
Francia 2 francos 1868 A en subasta Heritage - 10 de diciembre de 2023
Francia 2 francos 1868 A en subasta Heritage - 10 de diciembre de 2023
VendedorHeritage
Fecha10 de diciembre de 2023
ConservaciónMS65 NGC
Precio
Francia 2 francos 1868 A en subasta Heritage - 10 de diciembre de 2023
VendedorHeritage
Fecha10 de diciembre de 2023
ConservaciónMS65 NGC
Precio
Francia 2 francos 1868 A en subasta Katz - 10 de diciembre de 2023
VendedorKatz
Fecha10 de diciembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1868 A en subasta CHS Basel Numismatics - 31 de octubre de 2023
VendedorCHS Basel Numismatics
Fecha31 de octubre de 2023
ConservaciónAU
Precio
Francia 2 francos 1868 A en subasta CHS Basel Numismatics - 1 de agosto de 2023
VendedorCHS Basel Numismatics
Fecha1 de agosto de 2023
ConservaciónAU
Precio
Francia 2 francos 1868 A en subasta Stack's - 1 de marzo de 2023
Francia 2 francos 1868 A en subasta Stack's - 1 de marzo de 2023
VendedorStack's
Fecha1 de marzo de 2023
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Francia 2 francos 1868 A en subasta Palombo - 28 de enero de 2023
VendedorPalombo
Fecha28 de enero de 2023
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Francia 2 francos 1868 A en subasta CHS Basel Numismatics - 11 de diciembre de 2022
VendedorCHS Basel Numismatics
Fecha11 de diciembre de 2022
ConservaciónAU
Precio
Francia 2 francos 1868 A en subasta Coins.ee - 20 de enero de 2026
Francia 2 francos 1868 A en subasta Coins.ee - 20 de enero de 2026
VendedorCoins.ee
Fecha20 de enero de 2026
ConservaciónAU
¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 2 francos del 1868. A?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 2 francos del 1868. A es de 150 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 2 francos del 1868 con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 2 francos del 1868 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 2 francos del 1868. A?

Para vender 2 francos del 1868, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

