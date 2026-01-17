flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

2 francos 1867 A "Tipo 1866-1870" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 2 francos 1867 A "Tipo 1866-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 2 francos 1867 A "Tipo 1866-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: Burgan Numismatique - Maison Florange

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso10 g
  • Plata pura (0,2894 oz) 9 g
  • Diámetro27 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC3,695,153

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal2 francos
  • Año1867
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:140 USD
Gráfico de ventas en subastas 2 francos 1867 A "Tipo 1866-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (19)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 2 francos de 1867 con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1366 vendido en la subasta Numismatica Genevensis SA por CHF 400. La subasta tuvo lugar el 9 de diciembre de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 2 francos 1867 A en subasta Al Sur del Mundo - 22 de noviembre de 2025
VendedorAl Sur del Mundo
Fecha22 de noviembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
35 $
Precio en la divisa de la subasta 35 USD
Francia 2 francos 1867 A en subasta La Galerie Numismatique - 21 de noviembre de 2025
VendedorLa Galerie Numismatique
Fecha21 de noviembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1867 A en subasta Bid & Grow Auctions - 31 de marzo de 2025
Francia 2 francos 1867 A en subasta Bid & Grow Auctions - 31 de marzo de 2025
VendedorBid & Grow Auctions
Fecha31 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
63 $
Precio en la divisa de la subasta 63 USD
Francia 2 francos 1867 A en subasta Katz - 14 de enero de 2025
VendedorKatz
Fecha14 de enero de 2025
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1867 A en subasta Numismatica Genevensis - 10 de diciembre de 2024
VendedorNumismatica Genevensis
Fecha10 de diciembre de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
Francia 2 francos 1867 A en subasta Stack's - 31 de octubre de 2024
Francia 2 francos 1867 A en subasta Stack's - 31 de octubre de 2024
VendedorStack's
Fecha31 de octubre de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Francia 2 francos 1867 A en subasta Aureo & Calicó - 16 de octubre de 2024
VendedorAureo & Calicó
Fecha16 de octubre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1867 A en subasta Katz - 26 de julio de 2024
VendedorKatz
Fecha26 de julio de 2024
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1867 A en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 27 de febrero de 2024
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha27 de febrero de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Francia 2 francos 1867 A en subasta Katz - 28 de enero de 2024
VendedorKatz
Fecha28 de enero de 2024
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1867 A en subasta Florange - 12 de noviembre de 2021
VendedorFlorange
Fecha12 de noviembre de 2021
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1867 A en subasta iNumis - 9 de marzo de 2021
VendedoriNumis
Fecha9 de marzo de 2021
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1867 A en subasta Möller - 14 de noviembre de 2019
VendedorMöller
Fecha14 de noviembre de 2019
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1867 A en subasta Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 21 de marzo de 2019
VendedorMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Fecha21 de marzo de 2019
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1867 A en subasta MDC Monaco - 1 de diciembre de 2017
VendedorMDC Monaco
Fecha1 de diciembre de 2017
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1867 A en subasta WAG - 5 de noviembre de 2017
VendedorWAG
Fecha5 de noviembre de 2017
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1867 A en subasta Numis.be - 19 de mayo de 2012
VendedorNumis.be
Fecha19 de mayo de 2012
ConservaciónF
Precio
Francia 2 francos 1867 A en subasta Jean ELSEN - 18 de junio de 2011
VendedorJean ELSEN
Fecha18 de junio de 2011
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 2 francos 1867 A en subasta Monnaies d'Antan - 14 de mayo de 2011
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha14 de mayo de 2011
ConservaciónVF
Precio
¿Dónde comprar?
Francia 2 francos 1867 A en subasta Frank S. Robinson - 18 de enero de 2026
VendedorFrank S. Robinson
Fecha18 de enero de 2026
ConservaciónAG
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 2 francos del 1867. A?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 2 francos del 1867. A es de 140 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 2 francos del 1867 con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 2 francos del 1867 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 2 francos del 1867. A?

Para vender 2 francos del 1867, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

