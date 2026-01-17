flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

2 francos 1866 A "Tipo 1866-1870" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 2 francos 1866 A "Tipo 1866-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 2 francos 1866 A "Tipo 1866-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: Burgan Numismatique - Maison Florange

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso10 g
  • Plata pura (0,2894 oz) 9 g
  • Diámetro27 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC3,225,798

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal2 francos
  • Año1866
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:250 USD
Gráfico de ventas en subastas 2 francos 1866 A "Tipo 1866-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (48)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 2 francos de 1866 con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 93 vendido en la subasta MDC Monaco por EUR 1900. La subasta tuvo lugar el 20 de mayo de 2017.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 2 francos 1866 A en subasta Stack's - 13 de marzo de 2025
Francia 2 francos 1866 A en subasta Stack's - 13 de marzo de 2025
VendedorStack's
Fecha13 de marzo de 2025
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
650 $
Precio en la divisa de la subasta 650 USD
Francia 2 francos 1866 A en subasta Stack's - 31 de octubre de 2024
Francia 2 francos 1866 A en subasta Stack's - 31 de octubre de 2024
VendedorStack's
Fecha31 de octubre de 2024
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
40 $
Precio en la divisa de la subasta 40 USD
Francia 2 francos 1866 A en subasta Teutoburger - 16 de septiembre de 2024
VendedorTeutoburger
Fecha16 de septiembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Francia 2 francos 1866 A en subasta WCN - 8 de agosto de 2024
VendedorWCN
Fecha8 de agosto de 2024
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1866 A en subasta Olivier Goujon - 12 de mayo de 2023
VendedorOlivier Goujon
Fecha12 de mayo de 2023
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1866 A en subasta RedSquare - 5 de noviembre de 2022
Francia 2 francos 1866 A en subasta RedSquare - 5 de noviembre de 2022
VendedorRedSquare
Fecha5 de noviembre de 2022
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1866 A en subasta Teutoburger - 9 de diciembre de 2021
VendedorTeutoburger
Fecha9 de diciembre de 2021
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1866 A en subasta Florange - 12 de noviembre de 2021
VendedorFlorange
Fecha12 de noviembre de 2021
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1866 A en subasta Münzen Gut-Lynt - 19 de septiembre de 2021
VendedorMünzen Gut-Lynt
Fecha19 de septiembre de 2021
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1866 A en subasta iBelgica - 30 de junio de 2021
VendedoriBelgica
Fecha30 de junio de 2021
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1866 A en subasta Aurea - 11 de junio de 2021
VendedorAurea
Fecha11 de junio de 2021
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1866 A en subasta iNumis - 9 de marzo de 2021
VendedoriNumis
Fecha9 de marzo de 2021
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1866 A en subasta Aureo & Calicó - 15 de diciembre de 2020
VendedorAureo & Calicó
Fecha15 de diciembre de 2020
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1866 A en subasta Höhn - 4 de octubre de 2020
VendedorHöhn
Fecha4 de octubre de 2020
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1866 A en subasta Stack's - 22 de octubre de 2019
Francia 2 francos 1866 A en subasta Stack's - 22 de octubre de 2019
VendedorStack's
Fecha22 de octubre de 2019
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1866 A en subasta Palombo - 18 de enero de 2019
VendedorPalombo
Fecha18 de enero de 2019
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1866 A en subasta Olivier Goujon - 20 de noviembre de 2018
VendedorOlivier Goujon
Fecha20 de noviembre de 2018
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1866 A en subasta GINZA - 3 de noviembre de 2018
VendedorGINZA
Fecha3 de noviembre de 2018
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1866 A en subasta Auction World - 21 de octubre de 2018
VendedorAuction World
Fecha21 de octubre de 2018
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1866 A en subasta Cayón - 4 de octubre de 2018
VendedorCayón
Fecha4 de octubre de 2018
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1866 A en subasta Beaussant Lefèvre - 1 de junio de 2018
VendedorBeaussant Lefèvre
Fecha1 de junio de 2018
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 2 francos del 1866. A?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 2 francos del 1866. A es de 250 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 2 francos del 1866 con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 2 francos del 1866 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 2 francos del 1866. A?

Para vender 2 francos del 1866, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de FranciaCatálogo de monedas de Napoleón III BonaparteMonedas de Francia en 1866Todas monedas francesasfrancesas de plata monedas francesas monedas con valor nominal 2 francosSubastas numismáticas