flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

2 francos 1856 D "Tipo 1853-1859" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 2 francos 1856 D "Tipo 1853-1859" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 2 francos 1856 D "Tipo 1853-1859" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: NOONANS

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso10 g
  • Plata pura (0,2894 oz) 9 g
  • Diámetro27 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC288,758

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal2 francos
  • Año1856
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaLyon
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:920 USD
Precios de subastas (25)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 2 francos de 1856 con marca de ceca D. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de Lyon. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 33 vendido en la subasta MDC Monaco por EUR 7500. La subasta tuvo lugar el 20 de mayo de 2017.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 2 francos 1856 D en subasta Patrick Guillard Collection - 19 de noviembre de 2025
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha19 de noviembre de 2025
ConservaciónVF35
Precio
Francia 2 francos 1856 D en subasta Patrick Guillard Collection - 15 de septiembre de 2025
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha15 de septiembre de 2025
ConservaciónVF35
Precio
340 $
Precio en la divisa de la subasta 290 EUR
Francia 2 francos 1856 D en subasta Patrick Guillard Collection - 5 de abril de 2025
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha5 de abril de 2025
ConservaciónVF35
Precio
Francia 2 francos 1856 D en subasta Patrick Guillard Collection - 11 de noviembre de 2024
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha11 de noviembre de 2024
ConservaciónVF35
Precio
Francia 2 francos 1856 D en subasta Patrick Guillard Collection - 9 de septiembre de 2024
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha9 de septiembre de 2024
ConservaciónVF35
Precio
Francia 2 francos 1856 D en subasta NOONANS - 15 de noviembre de 2023
VendedorNOONANS
Fecha15 de noviembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
175 $
Precio en la divisa de la subasta 140 GBP
Francia 2 francos 1856 D en subasta Leu - 22 de agosto de 2022
VendedorLeu
Fecha22 de agosto de 2022
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1856 D en subasta Monnaies d'Antan - 28 de mayo de 2022
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha28 de mayo de 2022
ConservaciónVG
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1856 D en subasta Nomisma - 18 de diciembre de 2020
VendedorNomisma
Fecha18 de diciembre de 2020
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1856 D en subasta Palombo - 12 de diciembre de 2020
VendedorPalombo
Fecha12 de diciembre de 2020
ConservaciónMS64 NGC
Precio
Francia 2 francos 1856 D en subasta iNumis - 6 de octubre de 2020
VendedoriNumis
Fecha6 de octubre de 2020
ConservaciónF
Precio
Francia 2 francos 1856 D en subasta Olivier Goujon - 19 de noviembre de 2019
VendedorOlivier Goujon
Fecha19 de noviembre de 2019
ConservaciónVF
Precio
Francia 2 francos 1856 D en subasta Grün - 12 de noviembre de 2019
VendedorGrün
Fecha12 de noviembre de 2019
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1856 D en subasta Nomisma - 29 de octubre de 2019
VendedorNomisma
Fecha29 de octubre de 2019
ConservaciónVF
Precio
Francia 2 francos 1856 D en subasta iNumis - 5 de junio de 2018
VendedoriNumis
Fecha5 de junio de 2018
ConservaciónF
Precio
Francia 2 francos 1856 D en subasta Monnaies d'Antan - 18 de noviembre de 2017
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha18 de noviembre de 2017
ConservaciónXF45 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1856 D en subasta Grün - 15 de noviembre de 2017
VendedorGrün
Fecha15 de noviembre de 2017
ConservaciónVF
Precio
Francia 2 francos 1856 D en subasta MDC Monaco - 20 de mayo de 2017
VendedorMDC Monaco
Fecha20 de mayo de 2017
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1856 D en subasta Gorny & Mosch - 12 de marzo de 2015
VendedorGorny & Mosch
Fecha12 de marzo de 2015
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1856 D en subasta SINCONA - 17 de octubre de 2014
VendedorSINCONA
Fecha17 de octubre de 2014
ConservaciónF
Precio
Francia 2 francos 1856 D en subasta SINCONA - 16 de octubre de 2013
VendedorSINCONA
Fecha16 de octubre de 2013
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 2 francos del 1856. D?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 2 francos del 1856. D es de 920 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 2 francos del 1856 con letras D?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 2 francos del 1856 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 2 francos del 1856. D?

Para vender 2 francos del 1856, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

