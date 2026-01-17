flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

2 francos 1856 BB "Tipo 1853-1859" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 2 francos 1856 BB "Tipo 1853-1859" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 2 francos 1856 BB "Tipo 1853-1859" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: Patrick Guillard Collection

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso10 g
  • Plata pura (0,2894 oz) 9 g
  • Diámetro27 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC693,369

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal2 francos
  • Año1856
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaEstrasburgo
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:650 USD
Gráfico de ventas en subastas 2 francos 1856 BB "Tipo 1853-1859" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (37)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 2 francos de 1856 con marca de ceca BB. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de Estrasburgo. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 869 vendido en la subasta MDC Monaco por EUR 5000. La subasta tuvo lugar el 1 de diciembre de 2017.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 2 francos 1856 BB en subasta Patrick Guillard Collection - 11 de julio de 2025
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha11 de julio de 2025
ConservaciónVF25
Precio
257 $
Precio en la divisa de la subasta 220 EUR
Francia 2 francos 1856 BB en subasta Pruvost - 22 de febrero de 2025
VendedorPruvost
Fecha22 de febrero de 2025
ConservaciónVF
Precio
335 $
Precio en la divisa de la subasta 320 EUR
Francia 2 francos 1856 BB en subasta NumisCorner - 6 de diciembre de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha6 de diciembre de 2024
ConservaciónVF20
Precio
Francia 2 francos 1856 BB en subasta NumisCorner - 6 de diciembre de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha6 de diciembre de 2024
ConservaciónF12
Precio
Francia 2 francos 1856 BB en subasta NumisCorner - 27 de septiembre de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha27 de septiembre de 2024
ConservaciónVF20
Precio
******
******
Francia 2 francos 1856 BB en subasta Patrick Guillard Collection - 9 de septiembre de 2024
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha9 de septiembre de 2024
ConservaciónVF25
Precio
Francia 2 francos 1856 BB en subasta NumisCorner - 26 de abril de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha26 de abril de 2024
ConservaciónVF20
Precio
Francia 2 francos 1856 BB en subasta MDC Monaco - 22 de abril de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha22 de abril de 2023
ConservaciónMS65 NGC
Precio
******
******
Francia 2 francos 1856 BB en subasta Tauler & Fau - 6 de marzo de 2023
VendedorTauler & Fau
Fecha6 de marzo de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
******
Francia 2 francos 1856 BB en subasta Patrick Guillard Collection - 20 de diciembre de 2022
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha20 de diciembre de 2022
ConservaciónXF45
Precio
******
******
Francia 2 francos 1856 BB en subasta NOONANS - 29 de septiembre de 2022
VendedorNOONANS
Fecha29 de septiembre de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
******
Francia 2 francos 1856 BB en subasta Monnaies d'Antan - 28 de mayo de 2022
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha28 de mayo de 2022
ConservaciónVG
Precio
******
******
Francia 2 francos 1856 BB en subasta MDC Monaco - 5 de marzo de 2022
VendedorMDC Monaco
Fecha5 de marzo de 2022
ConservaciónF
Precio
Francia 2 francos 1856 BB en subasta Jesús Vico - 31 de mayo de 2021
VendedorJesús Vico
Fecha31 de mayo de 2021
ConservaciónVF
Precio
Francia 2 francos 1856 BB en subasta iNumis - 9 de marzo de 2021
VendedoriNumis
Fecha9 de marzo de 2021
ConservaciónXF
Precio
******
******
Francia 2 francos 1856 BB en subasta Stephen Album - 27 de septiembre de 2020
VendedorStephen Album
Fecha27 de septiembre de 2020
ConservaciónF
Precio
******
******
Francia 2 francos 1856 BB en subasta Monedalia.es - 30 de septiembre de 2019
VendedorMonedalia.es
Fecha30 de septiembre de 2019
ConservaciónF
Precio
******
******
Francia 2 francos 1856 BB en subasta Aureo & Calicó - 24 de abril de 2019
VendedorAureo & Calicó
Fecha24 de abril de 2019
ConservaciónVG8 NGC
Precio
Francia 2 francos 1856 BB en subasta Olivier Goujon - 20 de noviembre de 2018
VendedorOlivier Goujon
Fecha20 de noviembre de 2018
ConservaciónVF
Precio
Francia 2 francos 1856 BB en subasta Grün - 14 de noviembre de 2018
VendedorGrün
Fecha14 de noviembre de 2018
ConservaciónF
Precio
Francia 2 francos 1856 BB en subasta Cayón - 4 de octubre de 2018
VendedorCayón
Fecha4 de octubre de 2018
ConservaciónVF
Precio
******
******

¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 2 francos del 1856. BB?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 2 francos del 1856. BB es de 650 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 2 francos del 1856 con letras BB?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 2 francos del 1856 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 2 francos del 1856. BB?

Para vender 2 francos del 1856, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
