FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

2 francos 1859 A "Tipo 1853-1859" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 2 francos 1859 A "Tipo 1853-1859" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 2 francos 1859 A "Tipo 1853-1859" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso10 g
  • Plata pura (0,2894 oz) 9 g
  • Diámetro27 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC894

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal2 francos
  • Año1859
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:32000 USD
Gráfico de ventas en subastas 2 francos 1859 A "Tipo 1853-1859" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 2 francos de 1859 con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 36 vendido en la subasta MDC Monaco por EUR 52000. La subasta tuvo lugar el 20 de mayo de 2017.

Francia 2 francos 1859 A en subasta MDC Monaco - 14 de noviembre de 2019
VendedorMDC Monaco
Fecha14 de noviembre de 2019
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
10127 $
Precio en la divisa de la subasta 9200 EUR
Francia 2 francos 1859 A en subasta MDC Monaco - 20 de mayo de 2017
VendedorMDC Monaco
Fecha20 de mayo de 2017
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
58296 $
Precio en la divisa de la subasta 52000 EUR
Francia 2 francos 1859 A en subasta SINCONA - 14 de octubre de 2015
VendedorSINCONA
Fecha14 de octubre de 2015
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
******
¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 2 francos del 1859. A?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 2 francos del 1859. A es de 32000 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 2 francos del 1859 con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 2 francos del 1859 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 2 francos del 1859. A?

Para vender 2 francos del 1859, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

