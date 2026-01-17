flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

2 francos 1857 A "Tipo 1853-1859" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 2 francos 1857 A "Tipo 1853-1859" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 2 francos 1857 A "Tipo 1853-1859" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: Burgan Numismatique - Maison Florange

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso10 g
  • Plata pura (0,2894 oz) 9 g
  • Diámetro27 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC338,964

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal2 francos
  • Año1857
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:1400 USD
Gráfico de ventas en subastas 2 francos 1857 A "Tipo 1853-1859" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (50)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 2 francos de 1857 con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 677 vendido en la subasta Chaponnière & Firmenich SA por CHF 18000. La subasta tuvo lugar el 19 de noviembre de 2023.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 2 francos 1857 A en subasta MDC Monaco - 2 de octubre de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha2 de octubre de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
2347 $
Precio en la divisa de la subasta 2000 EUR
Francia 2 francos 1857 A en subasta MDC Monaco - 2 de octubre de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha2 de octubre de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
997 $
Precio en la divisa de la subasta 850 EUR
Francia 2 francos 1857 A en subasta Patrick Guillard Collection - 11 de julio de 2025
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha11 de julio de 2025
ConservaciónAU50
Precio
Francia 2 francos 1857 A en subasta NumisCorner - 6 de diciembre de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha6 de diciembre de 2024
ConservaciónVF20
Precio
Francia 2 francos 1857 A en subasta Heritage - 26 de agosto de 2024
Francia 2 francos 1857 A en subasta Heritage - 26 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha26 de agosto de 2024
ConservaciónMS61 NGC
Precio
Francia 2 francos 1857 A en subasta Heritage - 26 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha26 de agosto de 2024
ConservaciónMS61 NGC
Precio
Francia 2 francos 1857 A en subasta Künker - 22 de marzo de 2024
VendedorKünker
Fecha22 de marzo de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
Francia 2 francos 1857 A en subasta Stack's - 16 de enero de 2024
Francia 2 francos 1857 A en subasta Stack's - 16 de enero de 2024
VendedorStack's
Fecha16 de enero de 2024
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
Francia 2 francos 1857 A en subasta Heritage - 10 de diciembre de 2023
VendedorHeritage
Fecha10 de diciembre de 2023
ConservaciónMS65 NGC
Precio
Francia 2 francos 1857 A en subasta Heritage - 10 de diciembre de 2023
Francia 2 francos 1857 A en subasta Heritage - 10 de diciembre de 2023
VendedorHeritage
Fecha10 de diciembre de 2023
ConservaciónMS65 NGC
Precio
Francia 2 francos 1857 A en subasta Künker - 8 de diciembre de 2023
VendedorKünker
Fecha8 de diciembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
Francia 2 francos 1857 A en subasta MDC Monaco - 13 de octubre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha13 de octubre de 2023
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
Francia 2 francos 1857 A en subasta Monnaies d'Antan - 28 de mayo de 2023
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha28 de mayo de 2023
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1857 A en subasta Olivier Goujon - 12 de mayo de 2023
VendedorOlivier Goujon
Fecha12 de mayo de 2023
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1857 A en subasta Busso Peus - 3 de noviembre de 2022
VendedorBusso Peus
Fecha3 de noviembre de 2022
ConservaciónAU
Precio
Francia 2 francos 1857 A en subasta Stephen Album - 18 de septiembre de 2022
VendedorStephen Album
Fecha18 de septiembre de 2022
ConservaciónUNC
Precio
Francia 2 francos 1857 A en subasta Ibrahim's Collectibles - 4 de septiembre de 2022
VendedorIbrahim's Collectibles
Fecha4 de septiembre de 2022
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1857 A en subasta Monnaies d'Antan - 28 de mayo de 2022
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha28 de mayo de 2022
ConservaciónVG
Precio
Francia 2 francos 1857 A en subasta Stack's - 19 de enero de 2022
Francia 2 francos 1857 A en subasta Stack's - 19 de enero de 2022
VendedorStack's
Fecha19 de enero de 2022
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
Francia 2 francos 1857 A en subasta Stack's - 19 de enero de 2022
Francia 2 francos 1857 A en subasta Stack's - 19 de enero de 2022
VendedorStack's
Fecha19 de enero de 2022
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Francia 2 francos 1857 A en subasta Stack's - 15 de enero de 2022
Francia 2 francos 1857 A en subasta Stack's - 15 de enero de 2022
VendedorStack's
Fecha15 de enero de 2022
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
¿Dónde comprar?
Francia 2 francos 1857 A en subasta Spink - 18 de enero de 2026
VendedorSpink
Fecha18 de enero de 2026
ConservaciónXF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 2 francos del 1857. A?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 2 francos del 1857. A es de 1400 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 2 francos del 1857 con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 2 francos del 1857 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 2 francos del 1857. A?

Para vender 2 francos del 1857, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

