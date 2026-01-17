flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

2 francos 1856 A "Tipo 1853-1859" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 2 francos 1856 A "Tipo 1853-1859" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 2 francos 1856 A "Tipo 1853-1859" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: Classical Numismatic Group, LLC

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso10 g
  • Plata pura (0,2894 oz) 9 g
  • Diámetro27 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC240,847

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal2 francos
  • Año1856
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:820 USD
Gráfico de ventas en subastas 2 francos 1856 A "Tipo 1853-1859" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (17)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 2 francos de 1856 con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 32 vendido en la subasta MDC Monaco por EUR 3800. La subasta tuvo lugar el 20 de mayo de 2017.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 2 francos 1856 A en subasta Patrick Guillard Collection - 11 de julio de 2025
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha11 de julio de 2025
ConservaciónF15
Precio
Francia 2 francos 1856 A en subasta Patrick Guillard Collection - 9 de septiembre de 2024
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha9 de septiembre de 2024
ConservaciónF15
Precio
Francia 2 francos 1856 A en subasta Monnaies d'Antan - 28 de mayo de 2023
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha28 de mayo de 2023
ConservaciónF
Precio
Francia 2 francos 1856 A en subasta Pruvost - 25 de septiembre de 2022
VendedorPruvost
Fecha25 de septiembre de 2022
ConservaciónF
Precio
233 $
Precio en la divisa de la subasta 240 EUR
Francia 2 francos 1856 A en subasta Monnaies d'Antan - 28 de mayo de 2022
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha28 de mayo de 2022
ConservaciónVG
Precio
140 $
Precio en la divisa de la subasta 130 EUR
Francia 2 francos 1856 A en subasta Stephen Album - 27 de septiembre de 2020
VendedorStephen Album
Fecha27 de septiembre de 2020
ConservaciónF
Precio
Francia 2 francos 1856 A en subasta Künker - 19 de marzo de 2020
VendedorKünker
Fecha19 de marzo de 2020
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1856 A en subasta Monnaies d'Antan - 18 de noviembre de 2017
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha18 de noviembre de 2017
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
Francia 2 francos 1856 A en subasta MDC Monaco - 20 de mayo de 2017
VendedorMDC Monaco
Fecha20 de mayo de 2017
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Francia 2 francos 1856 A en subasta ALDE & OGN / Guillard - 19 de octubre de 2016
VendedorALDE & OGN / Guillard
Fecha19 de octubre de 2016
ConservaciónXF
Precio
Francia 2 francos 1856 A en subasta CNG - 2 de agosto de 2014
VendedorCNG
Fecha2 de agosto de 2014
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Francia 2 francos 1856 A en subasta Stack's - 16 de agosto de 2013
VendedorStack's
Fecha16 de agosto de 2013
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
Francia 2 francos 1856 A en subasta Monnaies d'Antan - 23 de noviembre de 2012
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha23 de noviembre de 2012
ConservaciónF
Precio
Francia 2 francos 1856 A en subasta Monnaies d'Antan - 23 de noviembre de 2012
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha23 de noviembre de 2012
ConservaciónF
Precio
Francia 2 francos 1856 A en subasta Monnaies d'Antan - 11 de mayo de 2012
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha11 de mayo de 2012
ConservaciónF
Precio
Francia 2 francos 1856 A en subasta Palombo - 27 de noviembre de 2011
VendedorPalombo
Fecha27 de noviembre de 2011
ConservaciónSP63 PCGS
Precio
Francia 2 francos 1856 A en subasta iNumis - 25 de marzo de 2011
VendedoriNumis
Fecha25 de marzo de 2011
ConservaciónF
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 2 francos del 1856. A?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 2 francos del 1856. A es de 820 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 2 francos del 1856 con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 2 francos del 1856 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 2 francos del 1856. A?

Para vender 2 francos del 1856, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

