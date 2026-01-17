flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

2 francos 1854 A "Tipo 1853-1859" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 2 francos 1854 A "Tipo 1853-1859" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 2 francos 1854 A "Tipo 1853-1859" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: Burgan Numismatique - Maison Florange

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso10 g
  • Plata pura (0,2894 oz) 9 g
  • Diámetro27 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC215,103

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal2 francos
  • Año1854
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:1000 USD
Precio promedio (PROOF):13000 USD
Gráfico de ventas en subastas 2 francos 1854 A "Tipo 1853-1859" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (53)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 2 francos de 1854 con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 768 vendido en la subasta Maison Palombo por CHF 48000. La subasta tuvo lugar el 22 de octubre de 2016.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 2 francos 1854 A en subasta Patrick Guillard Collection - 15 de septiembre de 2025
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha15 de septiembre de 2025
ConservaciónXF45
Precio
469 $
Precio en la divisa de la subasta 400 EUR
Francia 2 francos 1854 A en subasta MDC Monaco - 5 de junio de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha5 de junio de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
1713 $
Precio en la divisa de la subasta 1500 EUR
Francia 2 francos 1854 A en subasta Heritage Eur - 23 de mayo de 2025
VendedorHeritage Eur
Fecha23 de mayo de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1854 A en subasta NumisCorner - 6 de diciembre de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha6 de diciembre de 2024
ConservaciónAU55
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1854 A en subasta Patrick Guillard Collection - 11 de noviembre de 2024
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha11 de noviembre de 2024
ConservaciónAU53
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1854 A en subasta MDC Monaco - 24 de octubre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha24 de octubre de 2024
ConservaciónPF61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1854 A en subasta MDC Monaco - 24 de octubre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha24 de octubre de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1854 A en subasta MDC Monaco - 22 de junio de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha22 de junio de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1854 A en subasta Patrick Guillard Collection - 20 de febrero de 2024
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha20 de febrero de 2024
ConservaciónXF45
Precio
Francia 2 francos 1854 A en subasta NOONANS - 15 de noviembre de 2023
VendedorNOONANS
Fecha15 de noviembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1854 A en subasta Auction World - 15 de octubre de 2023
VendedorAuction World
Fecha15 de octubre de 2023
ConservaciónMS65 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1854 A en subasta Jean ELSEN - 17 de junio de 2023
VendedorJean ELSEN
Fecha17 de junio de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1854 A en subasta Olivier Goujon - 12 de mayo de 2023
VendedorOlivier Goujon
Fecha12 de mayo de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1854 A en subasta Künker - 22 de febrero de 2023
VendedorKünker
Fecha22 de febrero de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1854 A en subasta Palombo - 28 de enero de 2023
VendedorPalombo
Fecha28 de enero de 2023
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1854 A en subasta MDC Monaco - 4 de junio de 2022
VendedorMDC Monaco
Fecha4 de junio de 2022
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1854 A en subasta MDC Monaco - 4 de junio de 2022
VendedorMDC Monaco
Fecha4 de junio de 2022
ConservaciónPF61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1854 A en subasta Monnaies d'Antan - 28 de mayo de 2022
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha28 de mayo de 2022
ConservaciónVG
Precio
Francia 2 francos 1854 A en subasta Beaussant Lefèvre - 7 de abril de 2022
VendedorBeaussant Lefèvre
Fecha7 de abril de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1854 A en subasta Maître Wattebled - 27 de enero de 2022
VendedorMaître Wattebled
Fecha27 de enero de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 2 francos 1854 A en subasta Stack's - 19 de enero de 2022
Francia 2 francos 1854 A en subasta Stack's - 19 de enero de 2022
VendedorStack's
Fecha19 de enero de 2022
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 2 francos del 1854. A?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 2 francos del 1854. A es de 1000 USD para las monedas de acuñación regular y de 13000 USD para las monedas PROOF.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 2 francos del 1854 con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 2 francos del 1854 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 2 francos del 1854. A?

Para vender 2 francos del 1854, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

