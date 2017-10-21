flag
2 francos 1853 A "Tipo 1853-1859" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 2 francos 1853 A "Tipo 1853-1859" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 2 francos 1853 A "Tipo 1853-1859" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: Maître Wattebled

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso10 g
  • Plata pura (0,2894 oz) 9 g
  • Diámetro27 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC48,968

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal2 francos
  • Año1853
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:1100 USD
Precio promedio (PROOF):1600 USD
Gráfico de ventas en subastas 2 francos 1853 A "Tipo 1853-1859" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (54)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 2 francos de 1853 con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 786 vendido en la subasta Maison Palombo por CHF 27000. La subasta tuvo lugar el 21 de octubre de 2017.

¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 2 francos del 1853. A?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 2 francos del 1853. A es de 1100 USD para las monedas de acuñación regular y de 1600 USD para las monedas PROOF.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 2 francos del 1853 con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 2 francos del 1853 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 2 francos del 1853. A?

Para vender 2 francos del 1853, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

