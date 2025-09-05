flag
Soberano 1919 C (Canadá, Jorge V)

Anverso Soberano 1919 C - valor de la moneda de oro - Canadá, Jorge VReverso Soberano 1919 C - valor de la moneda de oro - Canadá, Jorge V

Foto hecha por: Stack's Bowers

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro22 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC135,889

Descripción

  • PaísCanadá
  • PeríodoJorge V
  • Valor nominalSoberano
  • Año1919
  • GobernanteJorge V
  • Casa de monedaOttawa
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:760 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1919 C - valor de la moneda de oro - Canadá, Jorge V
Precios de subastas (280)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda canadiense de Soberano de 1919 con marca de ceca C. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jorge V. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 292 vendido en la subasta Editions V. GADOURY por EUR 2400. La subasta tuvo lugar el 2 de diciembre de 2017.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Canadá Soberano 1919 C en subasta Katz - 31 de agosto de 2025
VendedorKatz
Fecha31 de agosto de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Canadá Soberano 1919 C en subasta Coin Cabinet - 19 de agosto de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha19 de agosto de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
1148 $
Precio en la divisa de la subasta 850 GBP
Canadá Soberano 1919 C en subasta Heritage - 10 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha10 de agosto de 2025
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
1140 $
Precio en la divisa de la subasta 1140 USD
Canadá Soberano 1919 C en subasta Heritage - 10 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha10 de agosto de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1919 C en subasta Heritage - 7 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha7 de agosto de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1919 C en subasta Stack's - 15 de mayo de 2025
VendedorStack's
Fecha15 de mayo de 2025
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
Canadá Soberano 1919 C en subasta Stack's - 25 de febrero de 2025
VendedorStack's
Fecha25 de febrero de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1919 C en subasta Spink - 31 de enero de 2025
VendedorSpink
Fecha31 de enero de 2025
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1919 C en subasta Spink - 31 de enero de 2025
VendedorSpink
Fecha31 de enero de 2025
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1919 C en subasta Stack's - 22 de enero de 2025
VendedorStack's
Fecha22 de enero de 2025
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1919 C en subasta Heritage - 22 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha22 de diciembre de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1919 C en subasta Heritage Eur - 15 de noviembre de 2024
VendedorHeritage Eur
Fecha15 de noviembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1919 C en subasta Stack's - 31 de octubre de 2024
VendedorStack's
Fecha31 de octubre de 2024
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1919 C en subasta NOONANS - 18 de septiembre de 2024
VendedorNOONANS
Fecha18 de septiembre de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1919 C en subasta Coin Cabinet - 6 de agosto de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha6 de agosto de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1919 C en subasta Goldberg - 5 de junio de 2024
VendedorGoldberg
Fecha5 de junio de 2024
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1919 C en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1919 C en subasta Coin Cabinet - 16 de mayo de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha16 de mayo de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1919 C en subasta Heritage - 7 de mayo de 2024
VendedorHeritage
Fecha7 de mayo de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1919 C en subasta Coin Cabinet - 23 de enero de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha23 de enero de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1919 C en subasta Coin Cabinet - 5 de diciembre de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha5 de diciembre de 2023
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
¿Dónde comprar?
Canadá Soberano 1919 C en subasta Stack's - 5 de septiembre de 2025
VendedorStack's
Fecha5 de septiembre de 2025
ConservaciónMS64 NGC
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode de Jorge V de Soberano del 1919. C?

Según los últimos datos, a fecha de 31 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1919. C es de 760 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 828,04 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1919 con letras C?

La información sobre el precio actual de la moneda canadiense de Soberano del 1919 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1919. C?

Para vender Soberano del 1919, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

