flag
CanadáPeríodo:1901-1936 1901-1936

Soberano 1918 C (Canadá, Jorge V)

Anverso Soberano 1918 C - valor de la moneda de oro - Canadá, Jorge VReverso Soberano 1918 C - valor de la moneda de oro - Canadá, Jorge V

Foto hecha por: Stack's Bowers

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro22 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC106,516

Descripción

  • PaísCanadá
  • PeríodoJorge V
  • Valor nominalSoberano
  • Año1918
  • GobernanteJorge V
  • Casa de monedaOttawa
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:800 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1918 C - valor de la moneda de oro - Canadá, Jorge V
Precios de subastas (258)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda canadiense de Soberano de 1918 con marca de ceca C. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jorge V. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 29158 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 3643. La subasta tuvo lugar el 13 de agosto de 2015.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Canadá Soberano 1918 C en subasta Heritage - 10 de agosto de 2025
Canadá Soberano 1918 C en subasta Heritage - 10 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha10 de agosto de 2025
ConservaciónMS62 NGC
Precio
900 $
Precio en la divisa de la subasta 900 USD
Canadá Soberano 1918 C en subasta Heritage - 10 de agosto de 2025
Canadá Soberano 1918 C en subasta Heritage - 10 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha10 de agosto de 2025
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
1440 $
Precio en la divisa de la subasta 1440 USD
Canadá Soberano 1918 C en subasta Coin Cabinet - 29 de julio de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de julio de 2025
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1918 C en subasta Coin Cabinet - 27 de mayo de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha27 de mayo de 2025
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1918 C en subasta Heritage - 20 de abril de 2025
VendedorHeritage
Fecha20 de abril de 2025
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1918 C en subasta Heritage - 20 de abril de 2025
VendedorHeritage
Fecha20 de abril de 2025
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1918 C en subasta Palombo - 11 de abril de 2025
VendedorPalombo
Fecha11 de abril de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1918 C en subasta Heritage - 10 de febrero de 2025
VendedorHeritage
Fecha10 de febrero de 2025
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1918 C en subasta Stack's - 22 de enero de 2025
Canadá Soberano 1918 C en subasta Stack's - 22 de enero de 2025
VendedorStack's
Fecha22 de enero de 2025
ConservaciónSin grado NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1918 C en subasta Spink - 9 de enero de 2025
VendedorSpink
Fecha9 de enero de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1918 C en subasta Heritage - 22 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha22 de diciembre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1918 C en subasta Heritage - 22 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha22 de diciembre de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1918 C en subasta Sovereign Rarities - 19 de noviembre de 2024
VendedorSovereign Rarities
Fecha19 de noviembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1918 C en subasta Lockdales Auctioneers - 13 de noviembre de 2024
VendedorLockdales Auctioneers
Fecha13 de noviembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1918 C en subasta Stack's - 31 de octubre de 2024
Canadá Soberano 1918 C en subasta Stack's - 31 de octubre de 2024
VendedorStack's
Fecha31 de octubre de 2024
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1918 C en subasta NOONANS - 18 de septiembre de 2024
VendedorNOONANS
Fecha18 de septiembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1918 C en subasta Coin Cabinet - 26 de junio de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha26 de junio de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1918 C en subasta Stephen Album - 16 de junio de 2024
VendedorStephen Album
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1918 C en subasta Stephen Album - 16 de junio de 2024
VendedorStephen Album
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1918 C en subasta The Royal Mint - 9 de junio de 2024
VendedorThe Royal Mint
Fecha9 de junio de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1918 C en subasta Status International - 7 de junio de 2024
VendedorStatus International
Fecha7 de junio de 2024
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
¿Dónde comprar?
Canadá Soberano 1918 C en subasta Stack's - 5 de septiembre de 2025
Canadá Soberano 1918 C en subasta Stack's - 5 de septiembre de 2025
Canadá Soberano 1918 C en subasta Stack's - 5 de septiembre de 2025
Canadá Soberano 1918 C en subasta Stack's - 5 de septiembre de 2025
Canadá Soberano 1918 C en subasta Stack's - 5 de septiembre de 2025
VendedorStack's
Fecha5 de septiembre de 2025
ConservaciónMS63 PCGS
A la subasta
Canadá Soberano 1918 C en subasta Stack's - 5 de septiembre de 2025
Canadá Soberano 1918 C en subasta Stack's - 5 de septiembre de 2025
Canadá Soberano 1918 C en subasta Stack's - 5 de septiembre de 2025
Canadá Soberano 1918 C en subasta Stack's - 5 de septiembre de 2025
Canadá Soberano 1918 C en subasta Stack's - 5 de septiembre de 2025
VendedorStack's
Fecha5 de septiembre de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
A la subasta
Canadá Soberano 1918 C en subasta Stack's - 5 de septiembre de 2025
Canadá Soberano 1918 C en subasta Stack's - 5 de septiembre de 2025
Canadá Soberano 1918 C en subasta Stack's - 5 de septiembre de 2025
Canadá Soberano 1918 C en subasta Stack's - 5 de septiembre de 2025
VendedorStack's
Fecha5 de septiembre de 2025
ConservaciónMS63 NGC
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode de Jorge V de Soberano del 1918. C?

Según los últimos datos, a fecha de 31 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1918. C es de 800 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 828,04 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1918 con letras C?

La información sobre el precio actual de la moneda canadiense de Soberano del 1918 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1918. C?

Para vender Soberano del 1918, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas CanadáCatálogo de monedas de Jorge VMonedas Canadá en 1918Todas monedas canadiensecanadiense de oro monedas canadiense monedas con valor nominal SoberanoSubastas numismáticas