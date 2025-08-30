flag
CanadáPeríodo:1901-1936 1901-1936

Soberano 1917 C (Canadá, Jorge V)

Anverso Soberano 1917 C - valor de la moneda de oro - Canadá, Jorge VReverso Soberano 1917 C - valor de la moneda de oro - Canadá, Jorge V

Foto hecha por: NOONANS

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro22 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC58,845

Descripción

  • PaísCanadá
  • PeríodoJorge V
  • Valor nominalSoberano
  • Año1917
  • GobernanteJorge V
  • Casa de monedaOttawa
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:750 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1917 C - valor de la moneda de oro - Canadá, Jorge V
Precios de subastas (385)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda canadiense de Soberano de 1917 con marca de ceca C. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jorge V. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 24073 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 3840. La subasta tuvo lugar el 23 de enero de 2023.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Canadá Soberano 1917 C en subasta Heritage - 10 de agosto de 2025
Canadá Soberano 1917 C en subasta Heritage - 10 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha10 de agosto de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
990 $
Precio en la divisa de la subasta 990 USD
Canadá Soberano 1917 C en subasta Heritage - 10 de agosto de 2025
Canadá Soberano 1917 C en subasta Heritage - 10 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha10 de agosto de 2025
ConservaciónMS63 NGC
Precio
1140 $
Precio en la divisa de la subasta 1140 USD
Canadá Soberano 1917 C en subasta Heritage - 10 de agosto de 2025
Canadá Soberano 1917 C en subasta Heritage - 10 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha10 de agosto de 2025
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1917 C en subasta Heritage - 31 de julio de 2025
Canadá Soberano 1917 C en subasta Heritage - 31 de julio de 2025
VendedorHeritage
Fecha31 de julio de 2025
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1917 C en subasta Coin Cabinet - 27 de mayo de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha27 de mayo de 2025
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1917 C en subasta Stack's - 15 de mayo de 2025
Canadá Soberano 1917 C en subasta Stack's - 15 de mayo de 2025
VendedorStack's
Fecha15 de mayo de 2025
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
Canadá Soberano 1917 C en subasta Stack's - 15 de mayo de 2025
Canadá Soberano 1917 C en subasta Stack's - 15 de mayo de 2025
VendedorStack's
Fecha15 de mayo de 2025
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
Canadá Soberano 1917 C en subasta Heritage - 20 de abril de 2025
VendedorHeritage
Fecha20 de abril de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1917 C en subasta Heritage - 22 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha22 de diciembre de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1917 C en subasta Heritage - 22 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha22 de diciembre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1917 C en subasta Heritage - 24 de octubre de 2024
VendedorHeritage
Fecha24 de octubre de 2024
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1917 C en subasta Coin Cabinet - 15 de octubre de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha15 de octubre de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1917 C en subasta HARMERS - 30 de septiembre de 2024
VendedorHARMERS
Fecha30 de septiembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1917 C en subasta Coin Cabinet - 20 de septiembre de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha20 de septiembre de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1917 C en subasta NOONANS - 18 de septiembre de 2024
VendedorNOONANS
Fecha18 de septiembre de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1917 C en subasta London Coins - 1 de septiembre de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha1 de septiembre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1917 C en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 10 de julio de 2024
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha10 de julio de 2024
ConservaciónXF
Precio
Canadá Soberano 1917 C en subasta Stephen Album - 16 de junio de 2024
VendedorStephen Album
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1917 C en subasta Stephen Album - 16 de junio de 2024
VendedorStephen Album
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1917 C en subasta Goldberg - 5 de junio de 2024
VendedorGoldberg
Fecha5 de junio de 2024
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1917 C en subasta Heritage - 3 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha3 de junio de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
¿Dónde comprar?
Canadá Soberano 1917 C en subasta Stack's - 5 de septiembre de 2025
Canadá Soberano 1917 C en subasta Stack's - 5 de septiembre de 2025
Canadá Soberano 1917 C en subasta Stack's - 5 de septiembre de 2025
Canadá Soberano 1917 C en subasta Stack's - 5 de septiembre de 2025
VendedorStack's
Fecha5 de septiembre de 2025
ConservaciónMS64 NGC
A la subasta
Canadá Soberano 1917 C en subasta NOONANS - 9 de septiembre de 2025
VendedorNOONANS
Fecha9 de septiembre de 2025
ConservaciónMS64 NGC
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode de Jorge V de Soberano del 1917. C?

Según los últimos datos, a fecha de 31 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1917. C es de 750 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 828,04 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1917 con letras C?

La información sobre el precio actual de la moneda canadiense de Soberano del 1917 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1917. C?

Para vender Soberano del 1917, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
