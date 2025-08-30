flag
Soberano 1916 C (Canadá, Jorge V)

Anverso Soberano 1916 C - valor de la moneda de oro - Canadá, Jorge VReverso Soberano 1916 C - valor de la moneda de oro - Canadá, Jorge V

Foto hecha por: Baldwin's of St. James's

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro22 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC6,111

Descripción

  • PaísCanadá
  • PeríodoJorge V
  • Valor nominalSoberano
  • Año1916
  • GobernanteJorge V
  • Casa de monedaOttawa
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:34000 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1916 C - valor de la moneda de oro - Canadá, Jorge V
Precios de subastas (28)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda canadiense de Soberano de 1916 con marca de ceca C. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jorge V. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 31390 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 156000. La subasta tuvo lugar el 15 de agosto de 2019.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Canadá Soberano 1916 C en subasta Coin Cabinet - 29 de mayo de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de mayo de 2025
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
21489 $
Precio en la divisa de la subasta 16000 GBP
Canadá Soberano 1916 C en subasta Heritage - 9 de enero de 2023
VendedorHeritage
Fecha9 de enero de 2023
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
22800 $
Precio en la divisa de la subasta 22800 USD
Canadá Soberano 1916 C en subasta SINCONA - 16 de mayo de 2022
VendedorSINCONA
Fecha16 de mayo de 2022
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1916 C en subasta Heritage - 17 de mayo de 2020
VendedorHeritage
Fecha17 de mayo de 2020
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1916 C en subasta Heritage - 15 de agosto de 2019
VendedorHeritage
Fecha15 de agosto de 2019
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1916 C en subasta Heritage - 15 de agosto de 2019
VendedorHeritage
Fecha15 de agosto de 2019
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1916 C en subasta Künker - 31 de enero de 2019
VendedorKünker
Fecha31 de enero de 2019
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1916 C en subasta Heritage - 7 de enero de 2019
VendedorHeritage
Fecha7 de enero de 2019
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1916 C en subasta Heritage - 10 de abril de 2017
VendedorHeritage
Fecha10 de abril de 2017
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1916 C en subasta Heritage - 9 de enero de 2017
VendedorHeritage
Fecha9 de enero de 2017
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1916 C en subasta Bolaffi - 1 de diciembre de 2016
VendedorBolaffi
Fecha1 de diciembre de 2016
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1916 C en subasta Numisor - 21 de octubre de 2016
VendedorNumisor
Fecha21 de octubre de 2016
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1916 C en subasta Heritage - 13 de agosto de 2015
VendedorHeritage
Fecha13 de agosto de 2015
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1916 C en subasta Künker - 25 de junio de 2015
VendedorKünker
Fecha25 de junio de 2015
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1916 C en subasta Baldwin's of St. James's - 19 de mayo de 2015
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha19 de mayo de 2015
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1916 C en subasta Heritage - 14 de abril de 2015
VendedorHeritage
Fecha14 de abril de 2015
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1916 C en subasta Jean ELSEN - 6 de diciembre de 2014
VendedorJean ELSEN
Fecha6 de diciembre de 2014
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1916 C en subasta Stack's - 13 de agosto de 2014
VendedorStack's
Fecha13 de agosto de 2014
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1916 C en subasta Stack's - 13 de agosto de 2014
VendedorStack's
Fecha13 de agosto de 2014
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1916 C en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 8 de mayo de 2014
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha8 de mayo de 2014
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1916 C en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 27 de septiembre de 2012
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha27 de septiembre de 2012
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Jorge V de Soberano del 1916. C?

Según los últimos datos, a fecha de 31 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1916. C es de 34000 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 828,04 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1916 con letras C?

La información sobre el precio actual de la moneda canadiense de Soberano del 1916 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1916. C?

Para vender Soberano del 1916, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

