Soberano 1916 C (Canadá, Jorge V)

¿Cuánto vale la moneda de orode de Jorge V de Soberano del 1916. C? Según los últimos datos, a fecha de 31 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1916. C es de 34000 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 828,04 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1916 con letras C? La información sobre el precio actual de la moneda canadiense de Soberano del 1916 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.