CanadáPeríodo:1901-1936 1901-1936

Soberano 1911 C (Canadá, Jorge V)

Anverso Soberano 1911 C - valor de la moneda de oro - Canadá, Jorge VReverso Soberano 1911 C - valor de la moneda de oro - Canadá, Jorge V

Foto hecha por: NOONANS

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro22 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC256,956

Descripción

  • PaísCanadá
  • PeríodoJorge V
  • Valor nominalSoberano
  • Año1911
  • GobernanteJorge V
  • Casa de monedaOttawa
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:1600 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1911 C - valor de la moneda de oro - Canadá, Jorge V
Precios de subastas (882)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda canadiense de Soberano de 1911 con marca de ceca C. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jorge V. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 50840 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 57500. La subasta tuvo lugar el 29 de mayo de 2008.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Canadá Soberano 1911 C en subasta Heritage - 21 de agosto de 2025
Canadá Soberano 1911 C en subasta Heritage - 21 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha21 de agosto de 2025
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Canadá Soberano 1911 C en subasta Heritage - 14 de agosto de 2025
Canadá Soberano 1911 C en subasta Heritage - 14 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha14 de agosto de 2025
ConservaciónMS63 NGC
Precio
900 $
Precio en la divisa de la subasta 900 USD
Canadá Soberano 1911 C en subasta Heritage - 10 de agosto de 2025
Canadá Soberano 1911 C en subasta Heritage - 10 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha10 de agosto de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
1140 $
Precio en la divisa de la subasta 1140 USD
Canadá Soberano 1911 C en subasta Heritage - 10 de agosto de 2025
Canadá Soberano 1911 C en subasta Heritage - 10 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha10 de agosto de 2025
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1911 C en subasta Heritage - 10 de agosto de 2025
Canadá Soberano 1911 C en subasta Heritage - 10 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha10 de agosto de 2025
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1911 C en subasta Heritage - 10 de agosto de 2025
Canadá Soberano 1911 C en subasta Heritage - 10 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha10 de agosto de 2025
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1911 C en subasta Noble Numismatics Pty Ltd - 1 de agosto de 2025
VendedorNoble Numismatics Pty Ltd
Fecha1 de agosto de 2025
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1911 C en subasta Hermes Auctions - 8 de julio de 2025
VendedorHermes Auctions
Fecha8 de julio de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Canadá Soberano 1911 C en subasta Spink - 19 de junio de 2025
Canadá Soberano 1911 C en subasta Spink - 19 de junio de 2025
VendedorSpink
Fecha19 de junio de 2025
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1911 C en subasta Spink - 19 de junio de 2025
Canadá Soberano 1911 C en subasta Spink - 19 de junio de 2025
VendedorSpink
Fecha19 de junio de 2025
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1911 C en subasta Coin Cabinet - 27 de mayo de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha27 de mayo de 2025
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1911 C en subasta Hermes Auctions - 29 de abril de 2025
VendedorHermes Auctions
Fecha29 de abril de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Canadá Soberano 1911 C en subasta Heritage - 20 de abril de 2025
VendedorHeritage
Fecha20 de abril de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1911 C en subasta Heritage - 20 de abril de 2025
VendedorHeritage
Fecha20 de abril de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1911 C en subasta Auction World - 20 de abril de 2025
VendedorAuction World
Fecha20 de abril de 2025
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1911 C en subasta Heritage - 20 de abril de 2025
VendedorHeritage
Fecha20 de abril de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1911 C en subasta Heritage - 20 de abril de 2025
VendedorHeritage
Fecha20 de abril de 2025
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1911 C en subasta Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG - 6 de abril de 2025
VendedorMünzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Fecha6 de abril de 2025
ConservaciónAU
Precio
Canadá Soberano 1911 C en subasta Coin Cabinet - 25 de marzo de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha25 de marzo de 2025
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1911 C en subasta Noble Numismatics Pty Ltd - 21 de marzo de 2025
VendedorNoble Numismatics Pty Ltd
Fecha21 de marzo de 2025
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1911 C en subasta Hermes Auctions - 18 de marzo de 2025
VendedorHermes Auctions
Fecha18 de marzo de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
¿Dónde comprar?
Canadá Soberano 1911 C en subasta Hermes Auctions - 2 de septiembre de 2025
VendedorHermes Auctions
Fecha2 de septiembre de 2025
ConservaciónSin grado
A la subasta
Canadá Soberano 1911 C en subasta Stack's - 5 de septiembre de 2025
Canadá Soberano 1911 C en subasta Stack's - 5 de septiembre de 2025
Canadá Soberano 1911 C en subasta Stack's - 5 de septiembre de 2025
Canadá Soberano 1911 C en subasta Stack's - 5 de septiembre de 2025
VendedorStack's
Fecha5 de septiembre de 2025
ConservaciónMS64 NGC
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode de Jorge V de Soberano del 1911. C?

Según los últimos datos, a fecha de 31 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1911. C es de 1600 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 828,04 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1911 con letras C?

La información sobre el precio actual de la moneda canadiense de Soberano del 1911 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1911. C?

Para vender Soberano del 1911, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

