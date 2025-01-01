Catálogo
Subastas
Tarifas
Grading de NGC
USD
USD
· Dólar estadounidense
EUR
· Euro
GBP
· Libra esterlina
CHF
· Franco suizo
PLN
· Esloti polaco
RUB
· Rublo ruso
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
Iniciar sesión
Buscar por foto
Cancelar
En subastas
En el catálogo
Página principal
Subastas
Reino Unido
Glendining & Co
Glendining & Co
Identificación de subasta
Nombre
Glendining & Co
País
Reino Unido
Año del fundación
Estado
Organización cerrada
Subastas
Cubierta
Fecha
Descripción
Lotes
Importe de ventas
15 de junio de 1977
Catalogue of Gold Coins of the World
185
-
1
1
...
1
...
1