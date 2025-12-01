Time - Numismatic
Identificación de subasta
- NombreTime - Numismatic
- País Alemania
- Año del fundación
- EstadoOrganización operativa
- Página oficialwww.rönesanscoins.de
Офис в Зальцгиттер_ES
- PaísAlemania
- CiudadSalzgitter
- DirecciónAlte Salzstrasse 53
- Teléfonotimenumismatik@gmail.com
- Emailtimenumismatik@gmail.com
Subastas
CubiertaFechaDescripción LotesImporte de ventas
17 de diciembre de 2025Time Auction 2596La subasta continúa
1 de diciembre de 20252 de diciembre de 2025Time Auction 1861La subasta continúa