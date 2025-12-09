MEYZEN – HÔTEL DES VENTES DE NARBONNE
Identificación de subasta
- NombreMEYZEN – HÔTEL DES VENTES DE NARBONNE
- País Francia
- Año del fundación
- EstadoOrganización operativa
- Página oficialhttps://www.biddr.com/auctions/meyzenhoteldesventes/
- PaísFrancia
- CiudadNarbonne
- Dirección58 Av. de la Côte des Roses
- Teléfono+33 (0)4 68 32 10 33
- Emailcontact@encherenarbonne.com
Subastas
CubiertaFechaDescripción LotesImporte de ventas
9 de diciembre de 2025Numismatic Auction 1200La subasta continúa