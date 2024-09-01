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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1840 года СПБ АЧ. Гладкий гурт (Россия, Николай I)

Разновидность: Гладкий гурт

Аверс монеты - 5 рублей 1840 года СПБ АЧ Гладкий гурт - цена золотой монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 рублей 1840 года СПБ АЧ Гладкий гурт - цена золотой монеты - Россия, Николай I

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,277,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1840
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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