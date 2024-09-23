1 рубль 1741 года ММД "Московский тип". Надпись заходит за бюст (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1741 года "Московский тип" со знаком ММД. Надпись заходит за бюст. Это серебряная монета периода Иоанна Антоновича отчеканена на Нижне-Новгородском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62 проданному на аукционе Монеты и Медали за 7600000 RUB. Торги состоялись 13 октября 2023.

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