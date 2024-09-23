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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1741 года ММД "Московский тип". Надпись заходит за бюст (Россия, Александр II)

Разновидность: Надпись заходит за бюст

Аверс монеты - 1 рубль 1741 года ММД "Московский тип" Надпись заходит за бюст - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1 рубль 1741 года ММД "Московский тип" Надпись заходит за бюст - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Sincona

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 - 42 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Иоанн Антонович
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1741
  • Правитель Иоанн Антонович (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Нижний-Новгород
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (53) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1741 года "Московский тип" со знаком ММД. Надпись заходит за бюст. Это серебряная монета периода Иоанна Антоновича отчеканена на Нижне-Новгородском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62 проданному на аукционе Монеты и Медали за 7600000 RUB. Торги состоялись 13 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Русский Нумизматический Дом (2)
  • Русское Наследие (1)
Россия 1 рубль 1741 ММД "Московский тип" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
16443 $
Цена в валюте аукциона 1500000 RUB
Россия 1 рубль 1741 ММД "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 1 рубль 1741 ММД "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU
Цена
77769 $
Цена в валюте аукциона 7600000 RUB
Россия 1 рубль 1741 ММД "Московский тип" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1741 ММД "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Россия 1 рубль 1741 ММД "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1741 ММД "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Россия 1 рубль 1741 ММД "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1741 ММД "Московский тип" на аукционе Heritage - January 23, 2022
Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1741 ММД "Московский тип" на аукционе Katz - October 24, 2021
Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1741 ММД "Московский тип" на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность VF35
Цена
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Россия 1 рубль 1741 ММД "Московский тип" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 29, 2021
Россия 1 рубль 1741 ММД "Московский тип" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 29, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1741 ММД "Московский тип" на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1741 ММД "Московский тип" на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Россия 1 рубль 1741 ММД "Московский тип" на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность XF45
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Россия 1 рубль 1741 ММД "Московский тип" на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность XF45
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Россия 1 рубль 1741 ММД "Московский тип" на аукционе Rare Coins - June 17, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1741 ММД "Московский тип" на аукционе Александр - March 20, 2020
Россия 1 рубль 1741 ММД "Московский тип" на аукционе Александр - March 20, 2020
Продавец Александр
Дата 20 марта 2020
Сохранность VF35
Цена
Россия 1 рубль 1741 ММД "Московский тип" на аукционе Rare Coins - February 19, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1741 ММД "Московский тип" на аукционе Rare Coins - December 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1741 ММД "Московский тип" на аукционе SINCONA - October 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1741 ММД "Московский тип" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Россия 1 рубль 1741 ММД "Московский тип" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1741 ММД "Московский тип" на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность AU50
Цена
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Россия 1 рубль 1741 ММД "Московский тип" на аукционе Rare Coins - April 21, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU53
Цена
Россия 1 рубль 1741 ММД "Московский тип" на аукционе НИКО - March 14, 2018
Продавец НИКО
Дата 14 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1741 "Московский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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