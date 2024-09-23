Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1741 года ММД "Московский тип". Надпись заходит за бюст (Россия, Александр II)
Разновидность: Надпись заходит за бюст
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 40 - 42 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Иоанн Антонович
- Номинал 1 рубль
- Год 1741
- Правитель Иоанн Антонович (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Нижний-Новгород
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (53) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1741 года "Московский тип" со знаком ММД. Надпись заходит за бюст. Это серебряная монета периода Иоанна Антоновича отчеканена на Нижне-Новгородском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62 проданному на аукционе Монеты и Медали за 7600000 RUB. Торги состоялись 13 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
16443 $
Цена в валюте аукциона 1500000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU
Цена
77769 $
Цена в валюте аукциона 7600000 RUB
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность XF45
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность AU50
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 рубль 1741 "Московский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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