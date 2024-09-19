Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Геллер 1856 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - Геллер 1856 года - цена монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - Геллер 1856 года - цена монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,67 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал Геллер
  • Год 1856
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Геллер 1856 года. Это медная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1072 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 75 EUR. Торги состоялись 9 мая 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Künker (1)
  • Numismatica Ferrarese (1)
Бавария Геллер 1856 на аукционе Künker - October 12, 2021
Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
Бавария Геллер 1856 на аукционе Numismatica Ferrarese - August 3, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность XF
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR

Где продать?

Для продажи Геллер 1856 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Баварии Каталог монет Людвига I Монеты Баварии 1856 года Все баварские монеты баварские медные монеты баварские монеты номиналом Геллер Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск