Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Геллер 1856 года (Бавария, Людвиг I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 0,67 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал Геллер
- Год 1856
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Геллер 1856 года. Это медная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1072 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 75 EUR. Торги состоялись 9 мая 2022.
Сохранность
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