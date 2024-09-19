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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

2 пфеннига 1849 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1849 года - цена монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - 2 пфеннига 1849 года - цена монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,4 - 2,5 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1849
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 пфеннига 1849 года. Это медная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1068 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 380 EUR. Торги состоялись 9 мая 2022.

Сохранность
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  • KM NUMIS (1)
Бавария 2 пфеннига 1849 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Бавария 2 пфеннига 1849 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Бавария 2 пфеннига 1849 на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
400 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Бавария 2 пфеннига 1849 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR

Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1849 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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