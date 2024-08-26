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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 пфенниг 1856 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1856 года - цена монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - 1 пфенниг 1856 года - цена монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,2 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1856
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 пфенниг 1856 года. Это медная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 682 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3800 EUR. Торги состоялись 13 марта 2006.

Сохранность
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  • Zöttl (3)
Бавария 1 пфенниг 1856 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Бавария 1 пфенниг 1856 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Бавария 1 пфенниг 1856 на аукционе Zöttl - January 22, 2023
Продавец Zöttl
Дата 22 января 2023
Сохранность VF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Бавария 1 пфенниг 1856 на аукционе Zöttl - May 20, 2022
Продавец Zöttl
Дата 20 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Бавария 1 пфенниг 1856 на аукционе Zöttl - November 20, 2021
Продавец Zöttl
Дата 20 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
Бавария 1 пфенниг 1856 на аукционе Künker - October 12, 2021
Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Бавария 1 пфенниг 1856 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
******
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Бавария 1 пфенниг 1856 на аукционе Künker - March 13, 2006
Продавец Künker
Дата 13 марта 2006
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1856 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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