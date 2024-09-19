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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 пфенниг 1854 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1854 года - цена монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - 1 пфенниг 1854 года - цена монеты - Бавария, Людвиг I

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,2 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1854
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 пфенниг 1854 года. Это медная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 189 проданному на аукционе CoinsNB за 14 EUR. Торги состоялись 13 апреля 2024.

Сохранность
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  • CoinsNB (1)
Бавария 1 пфенниг 1854 на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

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