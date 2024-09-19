Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1 пфенниг 1854 года (Бавария, Людвиг I)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 пфенниг 1854 года. Это медная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 189 проданному на аукционе CoinsNB за 14 EUR. Торги состоялись 13 апреля 2024.
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