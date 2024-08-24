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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 пфенниг 1853 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1853 года - цена монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - 1 пфенниг 1853 года - цена монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,2 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1853
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 пфенниг 1853 года. Это медная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 718 проданному на аукционе Russiancoin за 280 RUB. Торги состоялись 15 сентября 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • KM NUMIS (1)
  • Russiancoin (1)
Бавария 1 пфенниг 1853 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Бавария 1 пфенниг 1853 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Бавария 1 пфенниг 1853 на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 280 RUB

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1853 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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