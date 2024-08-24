Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1 пфенниг 1853 года (Бавария, Людвиг I)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,2 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1853
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 пфенниг 1853 года. Это медная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 718 проданному на аукционе Russiancoin за 280 RUB. Торги состоялись 15 сентября 2022.
Сохранность
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Где продать?
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