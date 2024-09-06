Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1 пфенниг 1852 года (Бавария, Людвиг I)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,2 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1852
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 пфенниг 1852 года. Это медная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 328 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 20 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
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Где продать?
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