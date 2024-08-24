Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1 пфенниг 1850 года (Бавария, Людвиг I)
Фотография: Ars Time Company Ltd
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,2 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1850
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 пфенниг 1850 года. Это медная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1562 проданному на аукционе KM NUMIS за 100 CZK. Торги состоялись 10 июня 2024.
Сохранность
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- KM NUMIS (1)
- Russiancoin (1)
Где продать?
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