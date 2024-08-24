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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 пфенниг 1850 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1850 года - цена монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - 1 пфенниг 1850 года - цена монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Ars Time Company Ltd

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,2 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1850
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 пфенниг 1850 года. Это медная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1562 проданному на аукционе KM NUMIS за 100 CZK. Торги состоялись 10 июня 2024.

Сохранность
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  • Ars Time (1)
  • KM NUMIS (1)
  • Russiancoin (1)
Бавария 1 пфенниг 1850 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Бавария 1 пфенниг 1850 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность AU
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 100 CZK
Бавария 1 пфенниг 1850 на аукционе Russiancoin - January 28, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 180 RUB
Бавария 1 пфенниг 1850 на аукционе Ars Time - June 24, 2014
Продавец Ars Time
Дата 24 июня 2014
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1850 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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