Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1 пфенниг 1849 года (Бавария, Людвиг I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,2 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан II
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1849
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 пфенниг 1849 года. Это медная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5389 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 60 EUR. Торги состоялись 13 марта 2003.
Сохранность
- Все фирмы
- WAG (1)
Где продать?
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