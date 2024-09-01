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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 пфенниг 1849 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1849 года - цена монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - 1 пфенниг 1849 года - цена монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,2 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1849
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 пфенниг 1849 года. Это медная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5389 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 60 EUR. Торги состоялись 13 марта 2003.

Сохранность
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  • WAG (1)
Бавария 1 пфенниг 1849 на аукционе WAG - April 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 апреля 2015
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1849 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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