20 réales 1809 M AI (Hiszpania, Józef Bonaparte)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety hiszpańskiej 20 réales 1809 ze znakiem M AI. Jest to srebrna moneta z okresu Józefa Bonaparte. Rekordowa cena należy do pozycji 2098 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 2800 EUR. Licytacja odbyła się 23 czerwca 2015.

