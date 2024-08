10 escudo 1868 (Hiszpania, Izabela II)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety hiszpańskiej 10 escudo 1868 . Jest to złota moneta z okresu Izabela II. Rekordowa cena należy do pozycji 1144 z aukcji GINZA COINS CO. której łączna cena osiągnęła 280 000 JPY. Licytacja odbyła się 20 listopada 2021.

