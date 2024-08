1/2 escudo 1788 S C (Hiszpania, Karol III)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety hiszpańskiej 1/2 escudo 1788 ze znakiem S C. Jest to złota moneta z okresu Karola III. Rekordowa cena należy do pozycji 324 z aukcji Spink UK której łączna cena osiągnęła 700 GBP. Licytacja odbyła się 26 września 2007.

Stan UNC (6) AU (10) XF (48) VF (227) F (28) Stan (slab) MS62 (1) AU58 (4) AU50 (1) XF45 (4) XF40 (1) VF35 (1) VF30 (1) VF20 (2) DETAILS (4) Serwis ANACS (2) PCGS (2) NGC (15)

