Talar 1836 G (Saksonia-Albertyna, Antoni)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety saksonia-albertyńskiej Talar 1836 ze znakiem G. Jest to srebrna moneta z okresu Antoni wybita w mennicy Drezno. Rekordowa cena należy do pozycji 4251 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 1800 EUR. Licytacja odbyła się 25 marca 2022.

Stan PROOF (1) UNC (5) AU (38) XF (46) VF (32) F (1) Brak oceny (1) Stan (slab) MS63 (1) MS62 (2) AU55 (1) AU53 (1) DETAILS (1) Serwis PCGS (5) NGC (1)

Sprzedawca Wszystkie firmy

AB Philea & Myntkompaniet (1)

Alexander (1)

Auctiones (1)

Aurea (4)

Busso Peus (2)

cgb.fr (1)

DNW (2)

Emporium Hamburg (1)

Erwin Dietrich (1)

Felzmann (1)

Frühwald (1)

Gorny & Mosch (7)

Grün (3)

Heritage (1)

Heritage Eur (2)

HIRSCH (1)

Höhn (24)

ibercoin (1)

Kroha (3)

Künker (19)

Möller (3)

Münzen & Medaillen (1)

Niemczyk (1)

Rauch (2)

Reinhard Fischer (5)

Rhenumis (1)

Soler y Llach (2)

Solidus Numismatik (1)

Sonntag (1)

Spink (1)

Stack's (2)

Teutoburger (14)

UBS (1)

WAG (13)