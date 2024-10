100 rubles 1990 ММД "Pomnik Piotra I" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety rosyjskiej 100 rubles 1990 "Pomnik Piotra I" ze znakiem ММД. Jest to złota moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy moskiewskiej. Rekordowa cena należy do pozycji 1566 z aukcji Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG której łączna cena osiągnęła 1450 EUR. Licytacja odbyła się 20 października 2024.

