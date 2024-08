Rubel 1755 СПБ ЯI "Portret autorstwa B. Scotta" (Rosja, Elżbieta Piotrowna)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety rosyjskiej Rubel 1755 "Portret autorstwa B. Scotta" ze znakiem СПБ ЯI. Jest to srebrna moneta z okresu Elżbiety Piotrowny wybita w mennicy petersburskiej. Rekordowa cena należy do pozycji 99 z aukcji Coins and Medals której łączna cena osiągnęła 725 000 RUB. Licytacja odbyła się 7 kwietnia 2023.

