3 marki 1911 A "Prusy". Uniwersytet Wrocławski (Niemcy, Cesarstwo Niemieckie)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety niemieckiej 3 marki 1911 "Prusy" ze znakiem A. Uniwersytet Wrocławski. Jest to srebrna moneta z okresu Cesarstwa Niemieckiego wybita w mennicy Berlin. Rekordowa cena należy do pozycji 6326 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 8000 EUR. Licytacja odbyła się 20 czerwca 2012.

