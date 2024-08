8 Escudos 1772 JM "Typ 1772-1789" (Peru, Karl III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der peruanischen Münze 8 Escudos 1772 mit Markierung JM. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl III und wurde vom Münzamt in Lima geprägt. Der Rekordpreis gehört zu Los 1164, welches bei Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. für 5.463 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. Mai 2008.

