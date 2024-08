2 Mark 1880 E "Sachsen" (Deutschland, Deutsches Kaiserreich)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der deutschen Münze 2 Mark 1880 "Sachsen" mit Markierung E. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Deutschen Kaiserreichs und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Der Rekordpreis gehört zu Los 2014, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 3.700 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. März 2006.

